Франція починає послаблювати карантин. Президент Еммануель Макрон оголосив про початок триетапного пом'якшення локдауну. Перший розпочнеться 28 листопада.

Тоді дозволять заняття спортом надворі, роботу магазинів з будь-якими товарами. А також відновлять релігійні служби - за присутності не більш як 30 людей.

Другий етап за умови стабільної епідеміологічної ситуації, має початися 15 грудня. Тоді дозволять відкрити кінотеатри і театри. І якщо кількість заражень буде менше, ніж п'ять тисяч на день, то від 20 січня у країні відчинять ресторани і спортзали, а ще відновлять навчання у школах та університетах.