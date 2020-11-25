Франція виходитиме із локдану за три кроки [ Редактировать ]
Франція починає послаблювати карантин. Президент Еммануель Макрон оголосив про початок триетапного пом'якшення локдауну. Перший розпочнеться 28 листопада.
Тоді дозволять заняття спортом надворі, роботу магазинів з будь-якими товарами. А також відновлять релігійні служби - за присутності не більш як 30 людей.
Другий етап за умови стабільної епідеміологічної ситуації, має початися 15 грудня. Тоді дозволять відкрити кінотеатри і театри. І якщо кількість заражень буде менше, ніж п'ять тисяч на день, то від 20 січня у країні відчинять ресторани і спортзали, а ще відновлять навчання у школах та університетах.
Ми маємо зробити все, щоби уникнути третьої хвилі, все - щоби уникнути третього локдауну. Процедури щеплення потрібно робити чітко і прозоро, обмінюючись на кожному етапі всією інформацією, якою ми володіємо. Усім, що знаємо і чого не знаємо. Водночас я підкреслюю - вакцинація не буде обов'язковою.
по теме
В Україні з п'ятдесяти тисяч ліжко-місць для важких пацієнтів у ковідних відділеннях медичним киснем забезпечена Половина. Найбільш критична ситуація нині у Київській, Харківській та Черкаській областях
Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - тисяча 212, на Дніпропетровщині тисяча 93, на Київщині - 870
Водночас, британців закликатимуть утриматися від подорожей, а соціальні контакти обмежити до вузького родинного кола. Від початку епідемії в Королівстві заразилися більше півтора мільйона. Понад 55 тисяч померли
ВООЗ передбачає у Європі третю хвилю пандемії коронавірусу на початку наступного року. Про це розповів спецпредставник директора організації
10 тисяч 945 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 124 людини померли, понад чотири тисячі одужали - повідомили в МОЗ