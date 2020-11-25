Літак малазійських авіаліній над Донбасом збито російською ракетою. Інші версії - це затягування часу, тож їх навіть не розглядатимуть.

Так постановили судді, які опікуються цією справою. Вивчити альтернативні сценарії катастрофи просили адвокати росіянина Олега Пулатова - це один із обвинувачених. Загалом їх четверо. Представники захисту вимагали заново допитати експертів і свідків, та ще раз дослідити всі докази. Але отримали відмову.

Нагадаю, слухання відбуваються в Нідерландах, оскільки більшість - із майже трьохсот жертв катастрофи MH-17 - були громадянами саме цієї країни.