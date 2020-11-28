Популярный украинский ведущий в третий раз стал отцом (фото) [ Редактировать ]
Известный украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Его жена Кристина родила третьего сына. Прекрасной новостью Решетник поделился в Instagram.
Под милым фото, на котором видно ручку новорожденного малыша Решетник написал, что теперь он многодетный папа.
"Теперь я - многодетный папа. У нас родился 3-й сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - написал телеведущий.
Имя малыша пара пока не озвучила. Поклонники пары засыпали их поздравлениями.
Сладуленьки!!!!❤️❤️❤️ поздравляю , папуля!, Урааааааа!!!!! Поздравляю!) будьте здоровы!!!))))) 😘✌️🙌💐💐💐💐💐, Урааааа! Поздравляем вашу семью, это такое счастье! 😍, Вау🔥🔥🔥🔥Вітаємо🔥 Народилось світло і любов❤️
Напомним, ранее известная певица впервые показала лицо сына.
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