Львов заявил об отказе вводить праздничный локдаун [ Редактировать ]
Градоначальник Львова Андрей Садовой заявил о стабильной ситуации в городе и не введении полного карантина во время праздников.
Город на Рождественские праздники будет популярным у туристов, а ситуация будет подвергаться ежедневному мониторингу.
Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина.
Садовой добавил, что коронавирусные койки в больницах Львова заполнены лишь на 49%.
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