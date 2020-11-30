Градоначальник Львова Андрей Садовой заявил о стабильной ситуации в городе и не введении полного карантина во время праздников.

Город на Рождественские праздники будет популярным у туристов, а ситуация будет подвергаться ежедневному мониторингу.

Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина.

Садовой добавил, что коронавирусные койки в больницах Львова заполнены лишь на 49%.

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