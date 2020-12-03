Власти Таиланда хотят отказаться от массового туризма, чтобы повысить стоимость одной поездки. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на управление по туризму.

Глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн считает, что стране необходимо обновить туристическую отрасль после пандемии коронавируса, увеличив средние расходы одного человека на 30%.

Больше никакого массового туризма. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом, он должен быть привлекательным местом. Это означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на качестве.

Снижение средних расходов за поездку иностранных туристов наблюдалось еще до пандемии. Так, средние траты снизились с 50 тыс. бат ($1650)до 47 тыс. бат ($1550) на одного человека. Власти намерены увеличить "средний чек" до 62 тыс. бат ($2000).

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На туризм приходится 12% ВВП Таиланда. Ожидается, что в 2021 году страну посетят 8 млн иностранных туристов.

Из-за пандемии COVID-19 власти страны продлили общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года. Так в октябре страну посетили всего 1200 иностранных туристов. Для примера, до пандемии страну посещали 3 млн человек.

Благодаря тому, что Таиланд закрылся от внешнего мира, в стране зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса: заболели около 4 тыс. человек, умерли 60.

Ранее сообщалось, что король Таиланда всю пандемию правит из отеля на юге Германии, запершись в отеле с 20 наложницами и слугами.