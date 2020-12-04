Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз того, как пандемия коронавируса повлияет на жителей Земли и рассказал, что изменится навсегда и в каких реалиях будет жить человечество.

Об этом он заявил в своем блоге The Gates Notes.

Мы с доктором Фаучи (Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, - Ред.) оптимистичны в отношении того, что вакцина положит конец пандемии в какой-то момент в ближайшем будущем. Но как будет выглядеть мир после этого, гораздо менее ясно. Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций диджитализации - особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни.

Что изменится в мире после COVID-19

Социальное дистанцирование и переход в онлайн.

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Гейтс говорит, что онлайн-встречи и интернет-мероприятия станут нормой. Это коснется не только деловых встреч, но и обучения, посещения врача и так далее. По его прогнозу Гейтса, количество деловых поездок в посткоронавирусном мире сократится более чем на 50%, а время в офисах сократится как минимум на 30%.

Мы продолжим ходить в офис и будем ездить в командировки, но гораздо реже.

Прогнозы Билла Гейтса о пандемии

Гейтс всегда утверждал, что если что-то убьет более 10 миллионов человек в ближайшие несколько десятилетий, это, скорее всего, будет очень заразным вирусом, а не войной. А сейчас Гейтс заявил, что появление нового вируса неизбежно во все более глобализирующемся мире.

Надеюсь, это может произойти через 20 лет... но мы должны предположить, что это может произойти через 3 года… Существует разумная вероятность того, что мир столкнется с чем-то подобным в следующие 10 или 15 лет.

Тем не менее Билл не теряет надежды, что люди осознают уроки Земли и у будущем изменят свое отношение к планете для того, чтобы предостеречь следующие "кататсрофы".

Ранее Билл Гейтс назвал способ "победы" над коронавирусом.