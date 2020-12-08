Суд у Молдові призупинив дію закону, який обмежував повноваження Маї Санду [ Редактировать ]
Конституційний Суд Молдови призупинив дію закону, який обмежив повноваження президента. Зокрема вивів з-під контролю голови держави Службу інформації та безпеки. Відповідну поправку депутати ухвалили перед вступом на посаду Маї Санду. Вона назвала це помстою та спробою узурпувати владу з боку колишнього президента Ігоря Додона, який має більшість у парламенті.
Вихідними у Кишиневі зібрався багатотисячний мітинг - прихильники Санду вимагали відставки чинного уряду та призначення позачергових виборів до законодавчого органу.
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