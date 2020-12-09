Зранку на усіх ділянках фронту жодних порушень режиму припинення вогню. Один ворожий обстріл зафіксували напередодні. Окупанти били зі стрілецької зброї біля Авдіївки. Втрат серед армійців немає, вогню у відповідь не відкривали, - зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Складна місцевість з уступами та перепадами висоти. Це передові позиції під Торецьком, що навпроти окупованої Горлівки. Позиції супротивника тут так близько - що можна побачити бліндажі, у яких часто куриться дим.

Вони по утрам обично палять, у півшостого, в шість - буржуйку розпалюють, постійно димок іде.

Військові розповідають, що зовсім тихо тут не буває. Хоч і не на ураження - але зброя окупантів тут час від часу гримить.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Бросают ВОГами, простреливают - раз в два, три дня. Периодичности конкретно нет, но раз в два-три дня стреляют. Бывает что ночь тихая, а то бросают ВОГами и простреливают. Со стрелкового простреливают чаще.

ВОГи - це підствольні гранати, зброя досить небезпечна, та підступна тим, що легко залітає в окопи. Ось один із таких, нерозірваних боєприпасів. Поки працюємо на позиціях, - чуємо до десятка вибухів неподалік. Один - прямо під час запису інтерв'ю.

Артем, військовослужбовець ЗСУ:

Близько, дуже близько - ось, ви чуєте, приход якийсь був. Може АГСом работають. Яке перемир'я - вони прострілюють по ночам. Чутно - шарудить поле, такі ситуації були, що ДРГ підходило. Такі ситуації у нас постійно, постійно такі приходи, вони прострілюють - особливо по ночам.

Артем розказує: такий неприцільний вогонь може бути лише приманкою. Зараз на передовій йде, такий собі, "смертельний лов на живця".

Артем, військовослужбовець ЗСУ:

За даними розвідки, заїхала група снайперів, працюють саме по нашій лінії. Вони спеціально прострілюють, щоб ми виглядали - де, звідки, що і як. І в цей момент - "хлоп". Снайпер десь лежить, спостерігає, по любому.

Ну, а тепер, ближче до тилу, за допомогою місії ОБСЄ та штабу ООС, фахівці провели технічне обслуговування Торецького газогону, який пролягає впритул до зони ураження. У разі відмови обладнання - без газу в морози можуть залишитися тисячі людей.