У Китаї виробники захисного одягу продемонстрували новинки "коронавірусного" сезону [ Редактировать ]
Мода вривається у медичний простір. У Китаї виробники захисного одягу показували свої новинки на подіумі. Розповідають: у цьому сезоні модне одноразове захисне спорядження, яке пропускає повітря.
Проте лише костюмами для "бійців проти ковіду" не обмежилися. Моделі продемонстрували екіпірування й для пожежників.
У Пекіні сподіваються, що на експорті медичних захисних виробів наступного року вторгують понад 70 мільярдів доларів.
Ю Венфу, представник виробника медичного захисного одягу:
Ми вдосконалили як процес оброблення волокон, так і самі матеріали. Хоча новий захисний костюм цупкіший, аніж попередній, - лікар у ньому почуватиметься значно комфортніше. І не пітнітиме сильно. До того ж, цей костюм - безпечніший.
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