Мода вривається у медичний простір. У Китаї виробники захисного одягу показували свої новинки на подіумі. Розповідають: у цьому сезоні модне одноразове захисне спорядження, яке пропускає повітря.

Проте лише костюмами для "бійців проти ковіду" не обмежилися. Моделі продемонстрували екіпірування й для пожежників.

У Пекіні сподіваються, що на експорті медичних захисних виробів наступного року вторгують понад 70 мільярдів доларів.

Ю Венфу, представник виробника медичного захисного одягу: