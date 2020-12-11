Жареные жуки спасут человечество от голода [ Редактировать ]
Вы наверняка будете удивлены узнать тот факт, что два миллиарда человек во всем мире регулярно едят насекомых и считают это абсолютно нормальным и естественным.
Однако потребители Западной культуры избегают этого вида пищи, считая поедание жуков, личинок, гусениц и прочих насекомых отвратительным. А ведь зря.
Жуки - безопасная альтернатива мясу
Ученые Оливер Шлютер и Биргит Румпольд из Института сельскохозяйственной инженерии и биоэкономики Германии утверждают, что Европа зря отказывается от поедания насекомых, ведь в них содержится огромное количество белков и протеинов, сообщает The Economist.
Более того, этот продукт является самым экологически чистым на планете. Выращенные в лабораторных условиях насекомые гораздо питательнее и безопаснее для организма, нежели такие виды мяса, как говядина или свинина.
Насекомые не является токсичными для человека, а сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения, к тому же они несут минимальный аллергенный риск.
По расчетам экспертов, разведение крупного рогатого скота или свиней экономически менее выгодно, чем выращивание съедобных жуков для употребления в пищу.
Чтобы произвести 1 кг такого продукта, требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в десять раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 кг белка из говядины.
Животные не могут сравниться с выращенными в искусственной среде насекомыми, ведь они подвержены риску смертельно опасными заболеваниями вроде сибирской язвы, ящура, гриппа, а также являются переносчиками паразитов, вроде бычьих цепней. Насекомые в этом плане более безопасные.
Даже если какой-то паразит или вирус будет занесен в жука или личинку, то его выявить и обезвредить проще и дешевле, чем у животного.
Кухни Азии (Китай, Таиланд, Индия, Япония, Камбоджа), Африки (Камерун, Демократическая республика Конго, Гана, Ботсвана, Уганда) и Северной Америки (Мексика) давно научились готовить насекомых так, что получается и вкусно, и питательно. Осталось только побороть страх и отвращение перед поеданием.
Самое главное – этот вид пищи действительно может спасти человечество от голода, ведь насекомые выращиваются проще и в огромных количествах.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, как в Индонезии заметили необычное насекомое с щупальцами и крыльями. Также ученые предупреждают, что люди вымрут без насекомых.
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