Беларусь планирует разработать собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, страна запланировала покупку зарубежной вакцины от коронавируса, налаживает производство российской и готовится к разработке собственной вакцины.

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Лукашенко отметил, что через некоторое время COVID-19 станет такой же болезнью как грипп.

"Итак, нам понадобится вакцина. Надо разработать свою, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то около пяти миллионов рублей (1,9 млн долларов - ред.). И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - сказал он.

Окончательная сумма расходов на разработку вакцины пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

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