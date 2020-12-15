"Опозиційна платформа - За життя" заявляє у СБУ і ДБР про спробу незаконного захвату влади у Запорізькій облраді [ Редактировать ]
Друга спроба і знову марна. Сьогодні в Запоріжжі на установчу сесію облради мали зібратися новообрані депутати і призначити голову. Зробити це намагалися ще в п'ятницю. Тоді засиділися до глибокої ночі, а згоди так і не дійшли. Сьогодні ж не вдалося навіть сесію повноцінно відкрити.
Депутати від партій "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Єднання" та "Батьківщина" - влаштували собі альтернативні збори, закрившись в одному з приміщень облради. Представників інших партій, зокрема і "Опозиційної платформи - За життя", туди не пустили активісти близько пів сотні молодиків спортивної статури.
В опозиції впевнені у такий спосіб проштовхують на посаду голови Запорізької облради Віталія Боговіна від "Слуги народу".
Зараз усі депутати облради вже розійшлися, жодних офіційних заяв - не було. В "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що в разі якщо Боговіна офіційно оголосять головою облради, звернуться до президента і СБУ.
Володимир Кальцев, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
Это напоминает сходку знаете воров, когда они кого то коронуют. Вот мне кажется вот сейчас такая сходка короновала губернатора председателем обласного совета, губернатора, который на увольнении. Происходит незаконный захват власти. Если мы утром увидим и вдруг губернатор подтвердит, что он избран председателем областного совета, я не знаю где он избран и кем, он так и дома мог на кухне избраться. Это четкое нарушение статьи конституции это уголовное преступление.
Верхом цинізму і зневагою до людей - назвали дії очільника Запорізької області в "Опозиційній платформі - За життя". У партії ситуацію назвали трагічної для усієї області. Бо це ставить під загрозу прийняття зміни до цьогорічного бюджету та кошторису на наступний рік.
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