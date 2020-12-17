Німеччина увійшла в режим повного локдауну, який триватиме щонайменше кілька тижнів

Німеччина увійшла в режим повного локдауну, який триватиме щонайменше кілька тижнів. Як люди штурмували крамниці й перукарні напередодні суворого карантину і коли в країні з'являться перші партії вакцини - Тетяна Логунова розкаже.

Довжелезні черги до магазинів одягу, взуття та електротехніки. Таку картину напередодні можна було побачити в усіх без винятку містах Німеччини. В останній день перед локдауном німці годинами чекали, аби потрапити всередину і придбати подарунки до Різдва і Нового Року.

Адольф Беер, житель Німеччини:

Мені потрібно купити кілька дрібниць до свят. Тут усе просувається доволі швидко. Але я бачив магазин, біля якого черга розтягнулася на 200 метрів. Це вже занадто.

Марта Земрау, жителька Німеччини:

Я хотіла придбати подарунки, але мене лякає кількість людей. Якщо я сьогодні їх не куплю, то рідні залишаться без сюрпризів. Це прикро.

До пізньої ночі працювали напередодні й перукарні. Щоб якомога більше клієнтів встигли підстригтися й пофарбуватися.

Cід, власник перукарні:

У неділю, коли оголосили про запровадження жорсткого карантину, мій телефон просто розривався, а соцмережі були засипані повідомленнями. Ми ввели додаткові зміни, аби прийняти максимум клієнтів.

Доріс, клієнтка перукарні:

Мені дуже пощастило, я місяць тому записалася саме на цей день. А коли почалися розмови про черговий локдаун, дуже хвилювалася, що не встигну.

Усі, хто не встиг, зможуть навести красу вже в наступному році.

Усе закрито, всюди порожньо. Такий вигляд мають центри німецьких міст сьогодні. Країна увійшла в режим повного локдауну. Працюють тільки продовольчі супермаркети, аптеки, банки, поштові відділення і заправки. Уряд планує, що карантин триватиме до 10 січня. Втім, якщо епідемічна ситуація істотно не поліпшиться, обмеження продовжать.

Великі надії в Німеччині та інших європейських країнах покладають на старт вакцинації. Після критики з кількох столиць Європейська агенція з лікарських засобів вирішила розглянути питання про сертифікацію препарату тижнем раніше. Уже наступного понеділка фахівці організації можуть надати дозвіл на використання сироватки на території ЄС. Тобто щеплення людям почнуть робити вже цього року.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ми хочемо ґрунтовної, але водночас і швидкої перевірки препарату. Наша мета - схвалення вакцини до Різдва. І зробити перші щеплення до Нового року.

Одразу після сертифікації всі країни ЄС отримають перші партії сироватки, до того ж одночасно. І це стане символом єдності Європи і свідченням рівного доступу всіх членів ЄС до вакцини.