Автогигант KIA Motors прекращает производство модели минивена Sedona из-за плохого восприятия названия модели покупателями на рынке США.

Поэтому южнокорейский производитель намерен вернуться к прежнему названию KIA Carnival – старое название семейного автомобиля оказалось более приятным с точки зрения маркетинга, сообщает Korean Car Blog.

Отмечается также, что KIA, похоже, отходит от термина "минивэн" и хочет представить новый класс автомобилей в стиле гибридного внедорожника.

KIA Carnival 2022

Внешне KIA Carnival, который поступит в продажу в 2022 году, будет напоминать новый кроссовер Sorento – очень популярный семейный автомобиль в Штатах, который ценят за невысокую стоимость, относительную надежность, хорошую проходимость и вместительный салон.

На внутреннем рынке Южной Кореи KIA Carnival уже продается под названием Grand Utility Vehicle ("Большой Служебный Автомобиль"). Но с таким названием в США этот автомобиль вряд ли сможет найти покупателя.

KIA Carnival 2022

Таким образом мы уже знаем, каким будет новый "Карнивал": это будет по истине гигантский внедорожник, чем-то напоминающий Toyota Sequoia, только с более низкой посадкой.

Модель оснащается 11 сиденьями, но для США должна иметь трехрядную 7-местную конфигурацию.

KIA Carnival 2022

Ожидается, что "не-минивэн" получит бензиновый 3,5-литровый атмосферник V6 с 290 л.с. и крутящим моментом 355 Нм в купе с 8-ступенчастой автоматической коробкой передач.

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