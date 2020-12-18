У Світлодарську на Донеччині вже 27 років працює студія сучасного танцю "Молодіжний Бульвар"

У Світлодарську на Донеччині вже 27 років працює студія сучасного танцю "Молодіжний Бульвар". За цей час юні таланти здобули чимало нагород. Одержали кілька запрошень на міжнародні змагання. Та зараз зіткнулись із труднощами. Більше про життя вихованців у прифронтовому містечку розкаже Марічка Мельник.

Ці талановиті та усміхнені діти в прифронтовому Світлодарську щодня старанно й наполегливо удосконалюють свою майстерність. Поліна вже майже сім років вправляється в хореографії. Каже, від цього отримує неабияке задоволення.

Поліна, учасниця народного художнього колективу "Молодіжний Бульвар":

Мне нравиться все танцевать, ну танцы помагают здоровью там с сколиозом и ну и просто я люблю танцевать.

Пані Наталя - викладач хореографії з 27 річним досвідом. У школу танцю "Молодіжний Бульвар" набирає всіх охочих від чотирьох років. І нині, незважаючи на неспокійну ситуацію на Донбасі, студія й далі працює. Це поліпшує емоційне здоров'я команди і допомагає пережити непрості часи, - впевнена керівниця.

Наталія Корякіна, керівник народного художнього колективу студії сучасного танцю "Молодіжний Бульвар":

У нас даже было такое что было занятие начались стрелять начали и даже разбомбили девочке одной дом и благодаря тому что они были тут на занятии ребенок возможно остался жив. Дети отвлекаються от всего они не просто получают удовольствие от занятий они просто окунаються в мир танца.

Юні таланти вже отримали визнання в Україні. Тепер команда мріє показати свою майстерність за її межами. Проте вже декілька років їх спіткають перешкоди.

Наталія Корякіна, керівник народного художнього колективу студії сучасного танцю "Молодіжний Бульвар":

Мы на конкурсе были и мы получили сертификат на скидку на участие на фестивале в Грузии. Ну как-то время прошло подсчитали по финансам - дороговато. Потому что у нас все поездки оплачивают наши родители. Ну это нужно 350 евро с каждого человека. Вот мы в прошлом году ездили в Ужгород тоже получили сертификат в Словакию. Но тоже не получилось потому что начался карантин.

Хоча через карантин гастролей і поменшало, утім колектив продовжує тренування в очікуванні кращих часів. Гроші збирають самотужки, та все ж сподіваються, що на їхні старання звернуть увагу і благодійники.