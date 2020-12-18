В новом фильме "Гамлет" по известной трагедии Уильяма Шекспира главную роль сыграет женщина - популярная актриса Нуми Рапас.

Съемки киноленты запланированы на осень 2021 года, сообщает издание Daedline.

Отмечается, что режиссер фильма Али Аббаси решил сделать новую версию истории про Гамлета. Он хочет, чтобы фильм получился безумным.

Кроме того, сама актриса Рапас заявила, что всегда мечтала о такой роли. Знаменитость считает, что Аббаси креативно подошел к киноленте и назвала его храбрым режиссером.

Али Аббаси - это шведский режиссер иранского происхождения, известный благодаря фильмам "Шелли" и "На границе миров".

Нуми Рапас - шведская актриса, которая дебютировала в кино в возрасте семи лет, приняв участие в массовых сценах в шведско-исландском фильме "Тень ворона".

Ранее сообщалось, что Apple TV+ опубликовал первый трейлер документального фильма о Билли Айлиш The World’s A Little Blurry ("Билли Айлиш: Немного размытый мир"). Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV + в феврале следующего года.

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