С каждым днем заболевших коронавирусом становится все больше и больше. Стоит знать, переболели ли вы уже этим заболеванием или нет. Ученые в статье в Journal of Medical Virology объясняют, по каким признакам можно понять, что вы переболели.

Знание клинических симптомов коронавируса позволяет на раннем этапе изолировать пациентов с подозрением на инфекцию.

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются температура, кашель - обычно сухой. Также среди главных симптомов - уже известная многим потеря вкусов и запахов.

Общие симптомы коронавируса:

озноб, одышку или затрудненное дыхание,

мышечные боли,

головную боль.

Менее распространенные симптомы

раздражительность;

спутанность сознания;

снижение памяти;

беспокойство;

депрессивные состояния;

нарушение сна;

инсульт, энцефалит, делирий и повреждение нервов.

65% пациентов, у которых выявлен коронавирус, испытывают галлюцинации, раздражительность и спутанность сознания.

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Приступы паники также могут возникать у госпитализированных пациентов. Гипоксия, вызванная размножением вируса в клетках легких, также может привести к повреждению мозга и, в крайних случаях, к инсульту.

Необычные симптомы COVID-19

Необычные кожные высыпания.

Конъюнктивит.

Постоянная икота.

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