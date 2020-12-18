Признаки коронавируса: назван весь список [ Редактировать ]
С каждым днем заболевших коронавирусом становится все больше и больше. Стоит знать, переболели ли вы уже этим заболеванием или нет. Ученые в статье в Journal of Medical Virology объясняют, по каким признакам можно понять, что вы переболели.
Знание клинических симптомов коронавируса позволяет на раннем этапе изолировать пациентов с подозрением на инфекцию.
Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются температура, кашель - обычно сухой. Также среди главных симптомов - уже известная многим потеря вкусов и запахов.
- озноб, одышку или затрудненное дыхание,
- мышечные боли,
- головную боль.
- раздражительность;
- спутанность сознания;
- снижение памяти;
- беспокойство;
- депрессивные состояния;
- нарушение сна;
- инсульт, энцефалит, делирий и повреждение нервов.
65% пациентов, у которых выявлен коронавирус, испытывают галлюцинации, раздражительность и спутанность сознания.
Приступы паники также могут возникать у госпитализированных пациентов. Гипоксия, вызванная размножением вируса в клетках легких, также может привести к повреждению мозга и, в крайних случаях, к инсульту.
- Необычные кожные высыпания.
- Конъюнктивит.
- Постоянная икота.
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