Во вторник, 22 декабря, в Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в стране на следующие две недели. Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Модель по которой делался расчет учитывает "аномальные даты" и сезонность. По результатам прогноза, в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни, суточное количество больных будет опускаться до 4-5 тысяч.

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Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает более стремительное затухание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.

Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в следующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 тысяч новых случаев коронавируса.

Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Из-за коронавируса-мутанта страны массово закрывают авиасообщение с Соединенным Королевством. В Украине на Закарпатье уже зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

Мутации вирусов обычно направлены на то, чтобы максимально размножаться, но при этом снижать летальность. Как и любой паразит, вирус не стремится убить своего носителя.

При этом мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.

Напомним, что ранее Комаровский обругал звезд, переболевших COVID-19 и призвал их не давать публичных советов по лечению.