Киев ухудшает показатели коронавирусной инфекции [ Редактировать ]
За минувшие сутки в столице зафиксировали 851 новый случай коронавируса. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 108 055 инфицированных COVID-19. 37 461 человек выздоровел (188 - за минувшие сутки), еще 1854 киевлянина умерли (10 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 332 мужчины, возрастом от 18 до 90 лет;
- 42 ребенка - от 2 недель до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (305 человек), Днепровском районе (180 случаев) и Оболонском районе (107 пациентов).
Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 4 385 зараженных COVID - 19. При этом, суточный прирост тестирования составил 15 332 тестирований на коронавирус.
Кроме того, в Украине нашли способ решения проблемы с хранением вакцин от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить препарат от коронавируса в низких температурах.
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