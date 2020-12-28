За минувшие сутки в столице зафиксировали 851 новый случай коронавируса. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 108 055 инфицированных COVID-19. 37 461 человек выздоровел (188 - за минувшие сутки), еще 1854 киевлянина умерли (10 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

477 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

332 мужчины, возрастом от 18 до 90 лет;

42 ребенка - от 2 недель до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (305 человек), Днепровском районе (180 случаев) и Оболонском районе (107 пациентов).

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 4 385 зараженных COVID - 19. При этом, суточный прирост тестирования составил 15 332 тестирований на коронавирус.

Кроме того, в Украине нашли способ решения проблемы с хранением вакцин от коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить препарат от коронавируса в низких температурах.

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