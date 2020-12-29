В американском городе Девисборо на территории пенитенциарного учреждения произошла перестрелка между охраной и злоумышленниками, занимающимися контрабандой.

Происшествие произошло ночью, когда правоохранители патрулировали запретную зону и выявили небольшую брешь в заборе, с помощью которой двое бандитов занимались передачей несанкционированных предметов. В результате короткого боя, один охранник получил ранение, а один из злоумышленников получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

Отмечается, что второго участника инцидента удалось арестовать бескровно. Раненого полицейского экстренно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. По факту перестрелки открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Два офицера K9 Департамента исправительных учреждений штата Джорджия расследовали нарушение периметра тюрьмы около 12:20 утра в понедельник, когда заметили двух лиц на территории во время передачи контрабандных товаров.

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Кроме того, в ЮАР тысячи 68 заключенных совершили массовый побег из тюрьмы. Во время инцидента были ранены охранники.

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