Газ в Европе "взлетел" до максимума [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, в Европе стоимость газа подскочила на 9% за день и торгуется на максимуме за 23 месяца. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, цена газа на голландском хабе TTF выросла до $221 за тысячу кубометров.
Отмечается, что в Европе активно расходуют запасы газа из подземных хранилищ, а поступление газа через терминалы СПГ резко упало.
На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,87 процентного пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (72,66%).
Ранее сообщалось, что Украина начала использование резервного газа. А газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снова повысил цену на газ.
Как сообщали "Подробности", цена газа для украинцев с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тарифы на газ будут пересматриваться каждый месяц, если не заключить контракт с фиксированной ценой на год.
Напомним, что в Украине изменили механизм установления коммунальных тарифов.
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