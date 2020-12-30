В среду, 30 декабря, в Европе стоимость газа подскочила на 9% за день и торгуется на максимуме за 23 месяца. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, цена газа на голландском хабе TTF выросла до $221 за тысячу кубометров.

Отмечается, что в Европе активно расходуют запасы газа из подземных хранилищ, а поступление газа через терминалы СПГ резко упало.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,87 процентного пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (72,66%).

Ранее сообщалось, что Украина начала использование резервного газа. А газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снова повысил цену на газ.

Как сообщали "Подробности", цена газа для украинцев с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тарифы на газ будут пересматриваться каждый месяц, если не заключить контракт с фиксированной ценой на год.

Напомним, что в Украине изменили механизм установления коммунальных тарифов.