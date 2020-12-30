Лунали вибухи сьогодні й на Донбасі

Лунали вибухи сьогодні й на Донбасі. Останнім часом обстріли там - звична справа. Цього разу противник бив у бік наших військових із гранатометів поблизу Авдіївки. На позиціях там побував Руслан Смєщук.

Передова під Авдіївкою зустрічає щільним туманом, побитими осколками й кулями будівлями. Чутно поодинокі звуки чи то пострілів, чи то вибухів. Через таку погоду тут зараз усі напоготові.

Позивний "Махмуд", військовослужбовець Збройних сил України:

В туман можно прийти под самую хатку. И постучатся в самое окошко. Не видишь их, поэтому нужно смотреть, слушать.

Днями, через періодичні обстріли бойовиків, Авдіївка постійно фігурує у зведеннях штабу ООС.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог веде турбуючий вогонь використовуючи стрілецьку зброю, також використовує гранатомети різних систем. Власне військовослужбовці бригади готові для всього.

Схоже, через туман бойовики неабияк нервують - розповідають бійці.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Бувало прилітало не сюди, але рядом - РПГ, гранатомет в зв'язку з туманом вони роблять простріли, раз в 2 дні точно прострілюють.

Це одна з реактивних гранат. На щастя, вона не спрацювала. Такі гранати прилітають сюди постійно. А ще бійці періодично чують рух бронемашин супротивника.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Заводяться, прогривають двигуни. Десь далі, але чутно. Знову ж в такій погоді добре звук перерветься, важка техніка, гусиниці, від БМП до танку.

Проте поки що бойовики її не застосовують.