Війна на Донбасі: противник обстрілював із гранатометів поблизу Авдіївки [ Редактировать ]
Лунали вибухи сьогодні й на Донбасі. Останнім часом обстріли там - звична справа. Цього разу противник бив у бік наших військових із гранатометів поблизу Авдіївки. На позиціях там побував Руслан Смєщук.
Передова під Авдіївкою зустрічає щільним туманом, побитими осколками й кулями будівлями. Чутно поодинокі звуки чи то пострілів, чи то вибухів. Через таку погоду тут зараз усі напоготові.
Позивний "Махмуд", військовослужбовець Збройних сил України:
В туман можно прийти под самую хатку. И постучатся в самое окошко. Не видишь их, поэтому нужно смотреть, слушать.
Днями, через періодичні обстріли бойовиків, Авдіївка постійно фігурує у зведеннях штабу ООС.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Ворог веде турбуючий вогонь використовуючи стрілецьку зброю, також використовує гранатомети різних систем. Власне військовослужбовці бригади готові для всього.
Схоже, через туман бойовики неабияк нервують - розповідають бійці.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Бувало прилітало не сюди, але рядом - РПГ, гранатомет в зв'язку з туманом вони роблять простріли, раз в 2 дні точно прострілюють.
Це одна з реактивних гранат. На щастя, вона не спрацювала. Такі гранати прилітають сюди постійно. А ще бійці періодично чують рух бронемашин супротивника.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Заводяться, прогривають двигуни. Десь далі, але чутно. Знову ж в такій погоді добре звук перерветься, важка техніка, гусиниці, від БМП до танку.
Проте поки що бойовики її не застосовують.
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