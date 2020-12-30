Дива хенд-мейду. У прифронтовій зоні діти майструють ялинкові прикраси на продаж. Щоб за вторговане їм проводили заняття з арттерапії. Зворушлива історія - далі.

Це восьмирічна Альона з прифронтового Торецька. На цьому відео, знятому ще влітку, дівчинка розповідає де у її рідному місті можна сховатися від Обстрілів.

Есть еще в парке такое место, где большой круг и там тоже можно спрятаться.

Нині Альона - одна з помічників святого Миколая. У майстерні в Торецьку кипить робота.

Альона, школярка з Торецька:

Я еще буду много частей делать и соединять в одну снежинку.

Дітлахи майструють новорічні ялинкові прикраси.

Альона, школярка з Торецька:

Это развивает твой мозг и людям это больше нравится.

На цій фабриці новорічних див кожен дає волю фантазії.

Юра, школяр з Торецька:

- Я сделал снежинку. - А ты любишь делать поделки всякие? Что больше всего нравится? - Все нравится.

Далі дитячі шедеври потрапляють на аукціон, створений у фейсбуці. Його мета - зібрати кошти на арттерапію для малечі. Це заняття, на яких діти можуть свої почуття і тривогу - намалювати.

Олена Розвадовська, голова фонду "Голоси дітей":

Не кожен може розказати про свій страх чи тривогу словами. і ми допомагаємо їм це зробити фарбами. Усе проходить під наглядом наших психологів, які і далі супроводжують дитину, дивляться її прогрес і можливі дальші варіанти, як допомогти далі.

Аби зібрати більше коштів до благодійної акції залучили відомих українців. Вони продають вироби від імені юних авторів. Але на своїх сторінках, бо мають багато підписників. До ініціативи приєдналися міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Олег Сенцов, Святослав Вакарчук. З віртуального молотка вже пішли вісім лотів. Від стартової ціни - 250 гривень, вартість дитячих виробів зростала до семи тисяч.

Олена Розвадовська, голова фонду "Голоси дітей":

Ми вирішили таким чином знову привернути увагу до наших підопічних, а наші підопічні це діти які зростають поруч з війною, бойові дії це ті умови в яких не бажано, щоб проходило дитинство.

Балерини, яких змайструвала Альона, вже продані. Одна поїхала в селище Зайцеве, інша - в Німеччину.

- Это я. - А кто буде деньги зарабатывать за балерины?- Никто не будет, они пойдут на арттерапию.

За грудень благодійники вже зібрали суму, достатню аби для оплати пів року занять для 20 своїх підопічних із трьох прифронтових міст. На меті - залучити ще стільки ж нових учнів.