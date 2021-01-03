Хай там що показує офіційна статистика, локдауну в Україні в новому році - бути!

Хай там що показує офіційна статистика, локдауну в Україні в новому році - бути! Запланований тотальний карантин не скасують, так вирішив уряд. Зараз уся країна у помаранчевій зоні, тож діють певні обмеження. А от що цього разу означатиме локдаун і які заборони чекають українців, розкаже Олена Логінова.

Залишилося менше як тиждень і в Україні розпочнеться "зимовий тотальний локдаун". Щоправда, повторний "жорсткий карантин" буде дещо м'якшим, ніж торік навесні. Стартує він одразу після Різдва уже з наступної п'ятниці, 8 січня. Тож чого чекати українцям? Якими будуть обмеження цього разу?

І почнемо з того, що нам все-таки заборонять. Українцям знову доведеться максимально лишатися вдома. Адже припинять роботу кафе, бари, клуби та ресторани. Працюватимуть вони тільки в режимі - "забери із собою" і доставка. Не сходиш тепер і на закупи.

Зачиняться торгові центри, окрім як для придбання товарів першої необхідності. Під забороною опиниться проведення всіх масових заходів як-то культурних, розважальних, спортивних, соціальних. Також під обмеження потрапили спортивні заклади - фітнес-центри, спортзали, басейни. Закриються непродовольчі ринки. А продовольчі працюватимуть із обмеженнями. Скасують цього разу і Різдвяні ярмарки.

А от що буде з освітніми закладами? Їх відвідування під час "жорсткого карантину" теж заборонять. Уряд рекомендував оголосити канікули в школах, а там, де вони закінчаться, перевести учнів на дистанційну форму навчання. Виняток тільки дитсадки. Вони працюватимуть у звичному режимі, але з дотриманням карантинних правил.

Ну і тепер до того, що ж функціонуватиме під час локдауну. Дозволено роботу продовольчих магазинів, а також тих, які торгують медичними, ветеринарними товарами, засобами зв'язку. Відкриті будуть аптеки, ветеринарні клініки. Обслуговуватимуть водіїв на заправках, окрім зон харчування, можна ремонтувати авто.

Відкритими залишаються банки та інші фінустанови, пошта. Також цього разу дозволено працювати готелям і салонам краси. Останнім лише за умови попереднього запису клієнта.

А от що ж буде з транспортом? Чи зможемо вільно пересуватися? На відміну від торішнього "жорсткого карантину", все залишиться як є. У звичному режимі курсуватиме громадський транспорт. З єдиною у мовою - кількість пасажирів має відповідати кількості сидячих місць.

Ніяких заборон і на міжміське та міжнародне перевезення, авіаційне і залізничне сполучення. Єдине, якщо ви все-таки зібралися полетіти кудись за кордон, треба перевірити, чи вас туди пустять? Бо деякі країни закриті на локдаун.