Депутат-"олимпиец" готов к громкому возвращению в спорт [ Редактировать ]
В столице Хорватии городе Загреб с 16 по 17 января 2021 года пройдут соревнования Grand Prix Zagreb Open по греко-римской борьбе, где примет участие борец Жан Беленюк. Об этом сообщает федерация греко-римской борьбы Украины.
В состав команды, помимо чемпиона, вошли:
- 72 килограмма – Парвиз Насибов
- 77 килограммов – Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов и Эльмар Нуралиев;
- 82 килограмм – Ярослав Фильчаков;
- 87 килограммов – Жан Беленюк;
- 97 килограммов – Владлен Козлюк и Зелимхан Дзигасов;
- 130 килограммов – Александр Чернецкий и Николай Кучмий.
Отмечается, что в настоящее время Жан Беленюк является беспартийным депутатом и занимает должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.
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Кроме того, украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы, который удерживался на протяжении 8 лет. В заплыве на 800 метров вольным стилем он финишировал первым со временем 7:25,73.
Ранее мы писали, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. За последние 12 месяцев Роджер Федерер заработал $106,3 млн.
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