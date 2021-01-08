Он примет участие в соревнованиях в Хорватии/ фото: 24tv.ua

В столице Хорватии городе Загреб с 16 по 17 января 2021 года пройдут соревнования Grand Prix Zagreb Open по греко-римской борьбе, где примет участие борец Жан Беленюк. Об этом сообщает федерация греко-римской борьбы Украины.

В состав команды, помимо чемпиона, вошли:

72 килограмма – Парвиз Насибов

77 килограммов – Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов и Эльмар Нуралиев;

82 килограмм – Ярослав Фильчаков;

87 килограммов – Жан Беленюк;

97 килограммов – Владлен Козлюк и Зелимхан Дзигасов;

130 килограммов – Александр Чернецкий и Николай Кучмий.

Отмечается, что в настоящее время Жан Беленюк является беспартийным депутатом и занимает должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

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