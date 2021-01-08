В России жуткая авиакатастрофа унесла жизни людей [ Редактировать ]
Частный легкомоторный самолет Paper упал на землю, столкнувшись в воздухе с другим судном в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Таким образом, в результате аварии погибли трое людей. По факту столкновения самолетов правоохранители начали проверку, такую информацию предоставила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области двух легкомоторных самолетов Cessna 150 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G.
Отмечается, что в легкомоторном самолете присутствовал только пилот. Оба суда, которые потерпели крушение, выполняли тренировочные полеты. При этом, столкновение случилось в дневное время суток.
Фото: Interfax
Ранее мы писали, что Под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Кроме того, в Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.
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