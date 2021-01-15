Россия выходит из Договора по открытому небу [ Редактировать ]
В пятницу, 15 января, Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу вслед за Соединенными Штатами Америки.
МИД Российской Федерации уже начал внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.
"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по завершению процедуры уведомление о выходе из Договора направят депозитариям. Причиной выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.
Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.
Ранее сообщалось, что США вышли из Договора по открытому небу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У НАТО стурбовані збільшенням російських військ у Криму. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг
В Україні та світі документи самопроголошених республік Донбасу - не визнані і вважаються поза законом. Також в Україні не визнають паспорти РФ, видані жителям, які мешкають на непідконтрольних територіях Луганщини і Донеччини
Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе
Європейський суд з прав людини сьогодні прийняв до розгляду справу щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму
Під санкції потраплять компанії, які прокладають газогін, перевіряють обладнання і страхують Газпромівський проєкт