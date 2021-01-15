Россия выходит из Договора по открытому небу/ Фото: pressapro.ru

В пятницу, 15 января, Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу вслед за Соединенными Штатами Америки.

МИД Российской Федерации уже начал внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершению процедуры уведомление о выходе из Договора направят депозитариям. Причиной выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Ранее сообщалось, что США вышли из Договора по открытому небу.

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