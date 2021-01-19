У США готуються до інавгурації новообраного президента. Втім, чи не вперше в історії приготування нагадують радше передвоєнні, ніж передсвяткові. Американська столиця нині схожа на фортецю перед штурмом. Усе про підготовку розкаже Дмитро Анопченко.

Ґрати, за ними інші, потім ще, і ще... Величезна територія в центрі Вашингтона зараз повністю ізольована. Ось, подивіться на мапі - наскільки вона масштабна. Червоне - це заборонена зона. Закрили прохід до основних урядових будівель і навіть перекрили мости.

На вулицях встановили металеву сітку та бетонні блоки; автотраси перекрили вантажівки з піском... Побачивши це все, телекомпанія ABC прозвала столицю "Фортеця Вашингтон". І це так. Варто лише додати - і ця фортеця, (судячи із заходів безпеки) готується до штурму.

Частину автобусних маршрутів скасовано. Власним автотранспортом в'їжджати в центр міста також заборонено. І єдиний спосіб дістатися до центру столиці це зараз - от як ми робимо, на метро. До того ж воно майже порожнє.

Потяги без пасажирів прямують в нікуди: 13 станцій в центрі міста зачинено. Решта ж - на кордоні зони оточення, коли виходиш назовні і впираєшся в огорожу, яку цілодобово контролює Нацгвардія. Військовиків вже "перекинули" дев'ять з половиною тисяч! Тоді як у день інавгурації тут традиційно збиралися люди, щоб відчути себе частиною історії. Але зараз влада (і це уперше) просить жителів країни взагалі відмовитися від відвідин столиці. А щоб відбити бажання таки приїхати, закрили частину готелів (в них розмістили військових). Відомий сервіс з оренди житла AirBnB на тиждень скасував усі замовлення у Вашингтоні і передмісті. А залізниця обмежує продаж квитків на потяги, що прямують до столиці.

Це - найближче до Конгресу місце, куди ще можуть підійти жителі столиці, які не мають запрошення на акредитацію і, відповідно, перепустки у зону оточення. Як бачите, будинок видно, але деталей не розгледіти, все в кількох кварталах. Ближче до 20 числа навіть сюди прохід людям закриють.

Інаугурацію проведуть на традиційному місці - сходах Капітолію, - але в урізаному форматі. Бути присутніми особисто дозволили лише конгресменам, кожен з яких може запросити тільки одного гостя. І навіть незважаючи на такі екстремальні заходи безпеки, ФБР заявляє про ймовірність спалахів насильства і в інших містах США і тут, у Вашингтоні.

Мюріел Боузер, мер Вашингтона:

Я дуже стурбована щодо інших районів Вашингтона, де 700 тисяч з нас живуть. І поліція міста працює і зі спецслужбами, і з арміями, щоб запобігти атакам у "спальних районах", які поза зоною оточення.

ФБР моніторить телефонні переговори і соцмережі, щоб відвернути ймовірні напади. А паралельно з'ясовує, чи не отримували учасники недавнього штурму Капітолія гроші з-за кордону. Іншими словами, чи немає "російського сліду" - тобто, фінансування з Кремля.

Ну а у Трампа на прощання готують грандіозне помилування. Як дізналася преса зі своїх джерел у Білому домі, у переліку буде понад сто людей. Причому місця в цьому списку, начебто, продавали. ЗМІ навіть наводять прізвища з близького оточення глави держави тих, хто брав гроші - і суми. А головна інтрига - чи наважиться чинний поки що президент після скандалу зі штурмом Капітолія та другим імпічментом помилувати... самого себе. Чекати не довго - указ має вийти вже завтра.