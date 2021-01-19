Тренер киевского "Динамо" пофантазировал, как бы у него складывались отношения с Лионелем Месси Источник: Prosport.ro

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что капитану "Барселоны" Лионелю Месси пока покинуть клуб. Об этом румынский специалист заявил в интервью изданию Prosport.ro.

Месси мало говорит, он довольно закрытый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Все неудачи "Барселоны" ложатся на плечи Месси. Думаю, пора уходить.

74-летний наставник столичного клуба заявил, что готов работать с Лео Месси. Его не пугает, что лидер каталонской команды известен как своенравный футболист.

Я не думаю, что он станет "пожирателем" тренеров. Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, что он особенный парень. Что, если бы я осмелился работать с ним? Конечно, вы знаете, что капризные игроки, большие таланты всегда были для меня проблемой. Вспомним Лупу, Сержена и даже Роналду.

Напомним, что 17 января в финале Суперкубка Испании с "Атлетико" Лионель Месси в концовке дополнительного времени получил красную карточку. Звезду наказали удалением за удар сзади по голове игрока соперников Асьера Вильялибре. В итоге "Атлетик" из Бильбао в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2.

Messi has been sent OFF!



It's just his 3rd red card he has received in his career. 😡#Supercopa pic.twitter.com/Smx8Y6MDys — SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) January 17, 2021

Для 33-летнего аргентинца это первое удаление за 753 официальных матча в составе "сине-гранатовых". За всю футбольную карьеру Месси заработал три красные карточки.

В составе каталонского клуба Лионель Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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В июле 2020 года стало известно, что Луческу возглавил киевское "Динамо". Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Луческу в "Динамо" составит 3 млн евро в год.

Киевское "Динамо" уже 14-я команда в тренерской карьере Мирчи Луческу. 12 лет румынский специалист посвятил "Шахтеру".

При нем донецкая команда 8 раз становилась чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок и 7 - Суперкубок страны. В сезоне 2008/09 дончане во главе с румынским специалистом стали обладателями Кубка УЕФА. Луческу 8 раз признавали лучшим тренером Украины.