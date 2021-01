Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что капитану "Барселоны" Лионелю Месси пока покинуть клуб. Об этом румынский специалист заявил в интервью изданию Prosport.ro.

74-летний наставник столичного клуба заявил, что готов работать с Лео Месси. Его не пугает, что лидер каталонской команды известен как своенравный футболист.

Напомним, что 17 января в финале Суперкубка Испании с "Атлетико" Лионель Месси в концовке дополнительного времени получил красную карточку. Звезду наказали удалением за удар сзади по голове игрока соперников Асьера Вильялибре. В итоге "Атлетик" из Бильбао в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2.

Messi has been sent OFF!



It's just his 3rd red card he has received in his career. 😡#Supercopa pic.twitter.com/Smx8Y6MDys