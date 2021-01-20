У день пам'яті захисників Донецького аеропорту грають військові оркестри [ Редактировать ]
У день пам'яті захисників Донецького аеропорту, щороку на українських летовищах на честь героїв грають військові оркестри. Цьогоріч через карантин заходи не такі масштабні, як зазвичай, але церемонія відбулася. Якою вона була у Харкові та Львові - розкажуть мої колеги.
Міжнародний аеропорт "Львів". Через карантин цього року замість традиційного військового оркестру - сурмач та барабанщик.
А це харківський міжнародний аеропорт.
Двадцятого січня 2021 року виповнюється шоста річниця 242 денної героїчної оборони міжнародного аеропорту "Донецьк".
Зі словами "Шана!" - курсанти беруть під козирок. Через карантинні обмеження, цьогоріч пам'ять кіборгів вшановують не оркестр, а як і у Львові - сигналіст із барабанщиком.
І хоча в аеропорту нині малолюдно, усі присутні акцію підтримують.
Павло Степаньянс, відвідувач аеропорту:
Щоб народ не забував, що вони живуть тут так тихо, спокійно тільки потому, що там хлопці гинуть, кожного дня, несмотря на ето переміріє, яке наш президент об'явив. Народ без пам'яті - це не народ.
Бої за донецьке летовище з тяжким серцем та слізьми на очах згадує кіборг Олександр Машонкін. Чоловік служив у 80 аеромобільній бригаді. Боронив український аеропорт у найважчі останні два тижні.
Олександр Машонкін, кіборг:
Кожен день було випробування. Заступаючи на позицію було досить так фактично і ризиковано і тому що міг і снайпер зняти, і, саме страшніше, це було коли вони пробували іти на штурму ночью.
Після падіння стін терміналу, Олександр разом із 14 побратимами потрапив в полон. У підвалах провів 197 днів. Катували безжалісно лише заради визнання так званої ДНР, пригадує Олександр. І кожен з військових, хто пройшов пекло донецького аеропорту пам'ятає ту боротьбу, як символ незламності українських борців - каже кіборг Борис Рябуха.
Борис Рябуха, кіборг:
Вшанування для кожного з нас це наше особисте, як ми збираємося і вшановуємо, люди повинні пам'ятати, потрібно знову ж таки розуміти, що на даний час діти, які ще не застали початку бойових дій на сході України, вони вже пішли в школу. Про це потрібно говорити, про це потрібно нагадувати.
Сьогодні, на місці донецького аеропорту - руїни. Втім, кіборги вірять - настане час, і вони запалять там свічку пам'яті про полеглих побратимів.
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