Влада вкрай мало зробила для підтримки економіки під час локдауну - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Дуже непросто багатьом українцям вдається пережити локдаун. А все тому, що влада вкрай мало зробила, аби підтримати бізнес та економіку. Так вважають у опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Что должны сделать политики, политики должны помочь людям, помочь бизнесу, помочь предприятиям этот локдаун пережить с тем, чтобы не было сокращения рабочих мест, люди не теряли работу и вот здесь конечно полный провал, потому что тех денег, которые выделили и бизнесу и людям и предпринимателям их явно недостаточно, это было понятно с самого начала и мы сколько не говорили им, посмотрите что как делают другие страны, как другие экономики помогают своим, а вы дали мизер денег увеличили фискальную нагрузку правоохранители ходят по предприятиям.
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