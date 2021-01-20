Дуже непросто багатьом українцям вдається пережити локдаун. А все тому, що влада вкрай мало зробила, аби підтримати бізнес та економіку. Так вважають у опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Что должны сделать политики, политики должны помочь людям, помочь бизнесу, помочь предприятиям этот локдаун пережить с тем, чтобы не было сокращения рабочих мест, люди не теряли работу и вот здесь конечно полный провал, потому что тех денег, которые выделили и бизнесу и людям и предпринимателям их явно недостаточно, это было понятно с самого начала и мы сколько не говорили им, посмотрите что как делают другие страны, как другие экономики помогают своим, а вы дали мизер денег увеличили фискальную нагрузку правоохранители ходят по предприятиям.