П'яний і впевнений у власній безкарності. Поліція затримала за порушення правил дорожнього руху заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. А під час спілкування з урядовцем правоохоронці виявили - той напідпитку. Ба більше, чиновник штовхав патрульних та хизувався своєю посадою

Інцидент стався ще 30 грудня, але відео з урядовцем-нахабою з'явилося у мережі лише сьогодні.

Руки убрал! - Чуєте, я кажу: не треба нікуди йти. - Я заступник міністра!

Ось так Віталій Немілостівий, прикриваючись урядовим посвідченням та вважаючи себе недоторканним, намагався втекти від патрульних, які спіймали його за водінням напідпитку. Поки правоохоронці оформляли документи - тоді ще заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості - жбурнув ключі від авто патрульним.

Я пішов, а ви оформляйте.

Штовхав патрульних, та так, що з одного злетіла натільна камера.

Виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Зараз буде на вас складений адміністративний протокол. - Я ще раз кажу… - Не треба мені казати, залишайтесь біля автомобіля (заступник міністра оминає патрульних і починається штовханина). Ви мене чуєте, чи ні?

Та врешті п'яного урядовця вдалося вгамувати. На нього надягли кайданки, і одразу уся сміливість його куди й ділася. І ще кілька хвилин тому нахабний заступник міністра вирішив розкаятися.

Віталій Немілостівий, затриманий, колишній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України:

Я вам кажу, як на духу: враховуючи час, я відпустив водія. Я випив, сів за кермо, я винен - питань нема, я розвернувся на зустрічній поїхав сюди і мене зараз патрульна поліція зупинила, я зупинився, показав свої документи, вибачився.

Та схоже вибачення не подіяли. Покарання за водіння в нетверезому стані та порушення ПДР визначить суд. А от за нахабство Немілостіва вже покарали - звільнили з роботи, щоб і іншим посадовцям був урок.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України - це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною.

До того ж наступного тижня парламент має розглянути законопроєкт, що дозволить поліції влаштовувати перевірки водіїв, суто на стан алкогольного сп'яніння. Так правоохоронці хочуть боротися з пияцтвом на дорогах.