Кумедне панденя набуло шаленої популярності в інтернеті [ Редактировать ]
Шаленої популярності набуло в інтернеті відео з кумедним панденям із південнокорейського зоопарку. За місяць ролик переглянули понад 4 мільйони разів. На ньому - доглядальник намагався зважити шестимісячне ведмежа Фу Бао, а коли вже виходив з вольєра, звірятко міцно вчепилося йому в ногу і не відпускало, кумедно волочилось по підлозі, та зрештою перекинулося на спину, вимагаючи до себе уваги.
Це перше панденя, яке народилося в Південній Кореї. Воно вже стало зіркою тамтешнього телебачення і взяло участь у кількох програмах, разом з місцевими знаменитостями.
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