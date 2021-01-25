Шаленої популярності набуло в інтернеті відео з кумедним панденям із південнокорейського зоопарку. За місяць ролик переглянули понад 4 мільйони разів. На ньому - доглядальник намагався зважити шестимісячне ведмежа Фу Бао, а коли вже виходив з вольєра, звірятко міцно вчепилося йому в ногу і не відпускало, кумедно волочилось по підлозі, та зрештою перекинулося на спину, вимагаючи до себе уваги.

Це перше панденя, яке народилося в Південній Кореї. Воно вже стало зіркою тамтешнього телебачення і взяло участь у кількох програмах, разом з місцевими знаменитостями.