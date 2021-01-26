Мышцы человека обладают врожденной способностью предотвращать разрушительные эффекты хронического воспаления. К такому выводу пришли биомедицинские инженеры, передает mister-blister.com.

Биоинженеры из Университета Дьюка взяли полностью функциональные, выращенные в лаборатории мышцы и залили их относительно высокими уровнями гамма-интерферона на семь дней, чтобы имитировать эффекты длительного хронического воспаления. Как и ожидалось, мышцы уменьшились и потеряли большую часть своей силы.

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Затем исследователи снова применили гамма-интерферон, но на этот раз также смоделировали физические упражнения, стимулируя мышцы парой электродов. Оказалось, что процедура почти полностью предотвратила последствия хронического воспаления.

Дельнейшие исследования показали, что упражнения (или их имитация) подавляют определенный молекулярный путь в мышечных клетках. Примечательно, что тот же самый путь блокируют два препарата с противовоспалительным действием: тофацитиниб и барицитиниб, которые используются для лечения ревматоидного артрита.

Другими словами, во время тренировок мышечные клетки напрямую противодействуют провоспалительному сигналу, индуцированному гамма-интерфероном, оказывая тем самым лечебный эффект при заболеваниях, связанных с хроническим воспалением.

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