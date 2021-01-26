Євросоюз поки не запровадить санкції проти Росії [ Редактировать ]
Нових санкцій проти Росії Євросоюз поки що не запровадить. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, глави МЗС не висували пропозицій щодо введення обмежень через арешт опозиціонера Олексія Навального та затримання тисяч протестувальників у Росії.
У подальшому ЄС готовий реагувати відповідно до обставин, - сказав Боррель. Сам він збирається відвідати Москву на початку лютого. Запевняє - зустріч стане гарною нагодою висловити позицію Євросоюзу.
по теме
Європарламент вимагає запровадити обмеження проти чиновників, причетних до ув'язнення опозиціонера
На Москву тиснутимуть через арешт опозиціонера Олексія Навального, а також жорстокий розгін та затримання мітингувальників, які зібралися на акцію підтримки політика
Британські водії вантажівок не можуть перевезти через кордон навіть взятий у дорогу "перекус" - як велика політика посадила "далекобійників" на голодний пайок?
Нові правила набули чинності з 1 січня. Перехідний період Брекзиту завершився і тепер всі, хто їде з Британії до ЄС, повинні або з'їсти те, що везуть до кордону, або викинути на смітник
В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный вернулся в Россию, где его сразу задержали