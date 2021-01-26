Нових санкцій проти Росії Євросоюз поки що не запровадить

Нових санкцій проти Росії Євросоюз поки що не запровадить. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, глави МЗС не висували пропозицій щодо введення обмежень через арешт опозиціонера Олексія Навального та затримання тисяч протестувальників у Росії.

У подальшому ЄС готовий реагувати відповідно до обставин, - сказав Боррель. Сам він збирається відвідати Москву на початку лютого. Запевняє - зустріч стане гарною нагодою висловити позицію Євросоюзу.