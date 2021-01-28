Ушпиталили майже дві тисячі

П'ять з половиною тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. Померло 149 людей. Ушпиталили майже дві тисячі. Найбільше хворих у Києві, на Львівщині, Харківщині та Миколаївщині.

У МОЗі аналізують ситуацію щодо кожного регіону окремо, і з наступного тижня на основі цих даних планують запровадити карантинне зонування.