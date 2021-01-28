Поганий смак, що приніс мільйони. Американський сенатор Берні Сандерс лише за останні п'ять днів заробив майже два мільйони доларів. І все це через продаж сувенірів з його фото з інавгурації. Чому воно стало шалено популярним? Розкаже Дмитро Анопченко.

Стилісти думали, що це елегантний вигляд Мішель Обами в червоному залишиться в історії. Жартували, що "лук" чоловіка племінниці Камали Харіс країна не забуде (а він взув на офіційну церемонію... сріблясті дизайнерські кросівки від "Діор", які коштують понад дві тисячі доларів, а на чорному ринку ціна і до 20 тисяч доходить). Але в пам'яті про цю інавгурації зовсім не вони, а вісімдесятирічний Сенатор Сандерс, який принципово зневажив дрес-код. Рукавиці з переробленої вовни, недоладна парка, і - дешева одноразова маска (замість дизайнерських, як у всіх).

Берні - політик, який все життя хоче стати президентом і все життя другий (тобто однопартійці не допускають його до номінації, він і Гілларі свого часу програв, і Байдену зараз) сидів трішки осторонь, дивився на все дуже скептично, одного разу навіть заснув. Він був таким несхожим на інших високих гостей, що у соцмережах з'явилися сотні мемів.

Його робили героєм фільмів про супергероїв. І навіть "Гри Престолів". Вмальовували в історичні фотографії. І навіть у знімки з Місяця

Відсутність стилю і смаку могли старенького сенатора зганьбити, але несподівано принесли мільйони.

Сувенірні онлайн-крамнички миттєво налагодили випуск його фігурок по 25 доларів за штуку і замовлень тисячі.

Сайти, що торгують чашками, того ж дня випустили бестселер "кохаю тебе більше, ніж Берні - свої рукавиці".

А колись хтось жартома виставив за 99 центів в'язану ляльку Берні на онлайн-аукціоні, її врешті купили за 20 тисяч доларів.

Це Америка за використання зображення мають виплачувати гонорар. То ж політик лише за останні п'ять днів заробив майже два мільйони доларів. Сказав, спрямує їх на доброчинність і допомогу своєму штату. Але при цьому і сам вирішив торгувати сувенірами: виставив на своєму сайті колекцію під назвою "головуючий Берні"- і всі футболки та светри розхапали за пів години.

Феномен Берні та його рукавиць психологи пояснюють просто: американці втомилися від політики й політиків. Від ритуалів, дрес-кодів, правил, які існують десятиліттями. Трампа свого часу теж обрали, тому що він просто був іншим, не таким, як усі.

Те саме із "рукавицями Берні". Він надто вирізнявся серед усіх запрошених на інавгурацію, які вдягли розкішні сукні й дорогі дизайнерські костюми. І не розуміли, що змучена карантином країна хоче просто усміхнутися, а отже зверне увагу зовсім не на них.