Ритуальні вінки - на місці померлих сподівань. Жителі села на Волині влаштували оригінальну акцію протесту. Вони вимагають відновити зведення... школи! На неї там уже чекає не одне покоління! Вісім років тому чиновники урочисто заклали капсулу під будівництво. Та далі фундаменту справа не пішла.

Шість старезних корпусів та колишній гуртожиток. Такою бачимо школу в селищі Головному. Молодші класи туляться ось тут - у тісних кімнатках.

Галина Демедюк, учителька початкових класів Головненського ліцею:

Дуже важко, тому що з цієї сторони я взагалі не можу підійти до дитини, наприклад, отак тільки через парту, а отут - оце ми стараємось прохід, до цієї стіни парти відсунути і до іншої.

А старшокласники взагалі навчаються... в актовій залі. Парти поставили попід сцену. Більше нема де.

Лариса Борта, учителька історії Головненського ліцею:

Це ненормально, коли немає і не вистачає класних кімнат в приміщенні.

Ще в п'ятдесятих роках тут містилися приміщення райвиконкому, КДБ і прокуратури. Згодом сюди посадили дітей.

Надія Пасько, заступник директора з навчально-виховної роботи Головненського ліцею:

Коли я була ученицею, то ще мріяла, що побудують нам нову школу. Ми раділи ще сорок років тому. Мої діти покінчали школу - не дочекалися нової школи. Мої внуки вже ходять.

На цьому місці 2012 року заклали капсулу для будівництва нової школи. Відтоді все, на що спромоглися, так це - звести фундамент. Та підвалини майбутньої школи вже розходяться по швах.

От вони тріщини пішли і так вони кругом ідуть, і всередині - там особливо, дивіться, все позамазане.

Будівельники тут - рідкісні гості. Востаннє їх тут бачили два роки тому.

Микола Скопюк, директор Головненського ліцею:

Більше тридцяти мільйонів закатані в ніщо, в ту саму землю. Боляче дивиться.

Будівництво починали обласні чиновники. У попередні роки держава виділяла десятки мільйонів на те, щоб у Головному завершили довгобуд. Та гроші не освоїли. Підрядник нахалтурив і затягнув будівництво, - пояснюють у Волинській облдержадміністрації. Кажуть: з ним навіть договір розірвали. А новий проєкт і тендер підготувати не встигли.

Віктор Довгополюк, начальник департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації:

По документах експертиза від 18 грудня - під Новий рік ми отримали її реально в Департамент 28 числа. То процедури розпочинати не було ніякої можливості уже реально.

Тож двадцять з лишком мільйонів довелося повернути в держбюджет. А тепер на нове будівництво - грошей немає!

Ігор Чуліпа, заступник голови Волинської облдержадміністрації:

Школа в Головно, яка фактично в нас не будувалася, має на сьогодні її залишкова вартість 117 мільйонів. Таких коштів, щоб виділити 117 мільйонів і освоїти їх у 2021 році ми не можемо собі дозволити, а Мінрегіон не дає нам згоди на подовження фінансування цієї школи у 2022 році.

Коли люди дізналися, що за їхню школу і цього року не візьмуться, - їм урвався терпець. Обурені батьки та вчителі на занедбане будівництво принесли поховальні вінки.

Оці вінки - це образа наших дітей. Це їх душевний стан, який вони сьогодні принесли. Це те, до чого доводить наша влада, яка знущається з нас.

Люди просять у влади нарешті взятися за їхню школу і не хоронити надії.

Тетяна Гут, голова батьківського комітету:

Наша акція відбулася з тою метою, щоб завершити те почате нове будівництво, яке обіцяв нам президент України. Ми хочемо звернути увагу тих чиновників, які надурили нас. І те, що мало бути наше - воно лопається, воно тріскається.

Чому зведення нової школи затяглося аж на дев'ять років - люди не розуміють. Та від свого не відступлять. Якщо влада їх не почує, - кажуть, - поїдуть у столицю під Офіс Президента.