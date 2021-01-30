Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно "немного" зол на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

На вопрос журналиста :"Злится ли Зеленский на Трампа?"

Зеленский ответил, что "действительно немного зол на экс-президента США Дональда Трампа", но не уточнил почему.

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Стоит отметить, что полная версия интервью с Зеленским выйдет в воскресенье, 31 января.

Как ранее сообщалось, 30 января Владимир Зеленский остро обратился ко всем критикам, которые выступают против закона о референдуме и заявил, что они "просто боятся людей". Президент также заверил, что "теперь отыграться не получится, ведь последнее слово за обществом".

Читайте также, Зеленский просит помощи у Еврокомиссии, так как COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Напомним, ранее экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде.

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