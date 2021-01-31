Коронавирус идет в атаку: статистика на 31 января [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за последние сутки выявили 3177 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По его словам, заболели в том числе 146 детей и 86 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 960 человек;
- летальных исходов - 79;
- выздоровело - 4 126 человек;
- проведено тестирований за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4 017).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 219 455 человек;
- выздоровело - 1 018 784 человек;
- летальных исходов - 22 707;
- проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Ранее сообщали, что 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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