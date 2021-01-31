Коронавирус в Украине на 31 января Источник: Pixabay

В Украине за последние сутки выявили 3177 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, заболели в том числе 146 детей и 86 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 960 человек;

летальных исходов - 79;

выздоровело - 4 126 человек;

проведено тестирований за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4 017).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 219 455 человек;

выздоровело - 1 018 784 человек;

летальных исходов - 22 707;

проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Ранее сообщали, что 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

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