"Невыполнение Будапештского меморандума - это предательство для Украины" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал невыполнение Будапештского меморандума предательством в отношении Украины.
В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила, заявил глава государства в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подчеркнул, что любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.
"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - сказал он.
По словам гаранта Конституции, ядерное оружие - это очень плохо, однако если бы оно было, то российского вторжения удалось бы избежать.
"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - добавил Зеленский.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о войне на Донбассе. По его словам, было бы правильным, чтобы Украину защищали США и Евросоюз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На думку Президента, громадяни очікують саме безкоштовної вакцинації. А ще Володимир Зеленський запевнив: імунізація буде добровільною
Президент Владимир Зеленский обратился к критикам, которые выступают против закона о референдуме
Соответсвующий указ президента Украины был обнародован 29 января
Владимир Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины
Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Елену Дьяченко