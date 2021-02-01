Президент Украины Владимир Зеленский назвал невыполнение Будапештского меморандума предательством в отношении Украины.

В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила, заявил глава государства в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский подчеркнул, что любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.

"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - сказал он.

По словам гаранта Конституции, ядерное оружие - это очень плохо, однако если бы оно было, то российского вторжения удалось бы избежать.

"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - добавил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о войне на Донбассе. По его словам, было бы правильным, чтобы Украину защищали США и Евросоюз.

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