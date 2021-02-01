СБУ викрила агентурну мережу спецслужб Росії [ Редактировать ]
Агентурну мережу спецслужб Росії викрила СБУ. Агенти країни-агресора намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через дванадцять Telegram-каналів. Мешканці Харкова та Одеси розміщували повідомлення, які їм надходили з Москви.
Утім, користувалися послугами мережі й українські політики, уже відомі 50 замовників, які публікували інформацію з метою дискредитувати опонентів. За замовну публікацію на всеукраїнському каналі платили 25-30 тисяч гривень.
Головний адміністратор телеграм-каналів - чоловік, на ім'я Артем, перебуває у невизнаній республіці Придністров'я. Підозру за статтею "державна зрада" йому оголошено заочно. Двох його поплічниць затримали в Києві.
В однієї із них знайшли електронний носій з персональними даними багатьох українських правоохоронців.
Роман Дудін, начальник УСБУ в Харківській області:
Головним завданням, яке мало на меті куратори з російської спецслужби, було створення в Україні ситуації так званого контрольованого хаосу. Якщо був якийсь інформаційний привід або задачі від кураторів, накрутити там сесію ВР, під якесь рішення президента, тобто зробити якийсь інформаційний фон на території України, то вони це робили.
по теме
Юлию Навальную опустили на свободу из ОВД после задержания
Украинский минкульт внес в "черный список" еще пять российских артистов: Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана
В Белом доме надеются, что быстрое продление ДСНВ способно создать основу для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Договор истекает 5 февраля
У Кропивницькому співробітники СБУ викрили та затримали агента ФСБ, що шпигував за військовими. Затриманий - керівник місцевого осередку забороненої компартії
В Белом доме надеются, что быстрое продление ДСНВ способно создать основу для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Договор истекает 5 февраля