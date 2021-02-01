Агенти країни-агресора намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через дванадцять Telegram-каналів

Агентурну мережу спецслужб Росії викрила СБУ. Агенти країни-агресора намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через дванадцять Telegram-каналів. Мешканці Харкова та Одеси розміщували повідомлення, які їм надходили з Москви.

Утім, користувалися послугами мережі й українські політики, уже відомі 50 замовників, які публікували інформацію з метою дискредитувати опонентів. За замовну публікацію на всеукраїнському каналі платили 25-30 тисяч гривень.

Головний адміністратор телеграм-каналів - чоловік, на ім'я Артем, перебуває у невизнаній республіці Придністров'я. Підозру за статтею "державна зрада" йому оголошено заочно. Двох його поплічниць затримали в Києві.

В однієї із них знайшли електронний носій з персональними даними багатьох українських правоохоронців.

Роман Дудін, начальник УСБУ в Харківській області: