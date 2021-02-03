За минувшие сутки, по состоянию на среду, 3 февраля, в Украине выявили 3 285 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 156 детей и 186 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За сутки было проведено 43 643 тестирования на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.



Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 227 164 случаев COVID-19. 23 089 человек умерли (+165). 1 045 473 человек выздоровели (+10 101).

Ранее Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса.

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