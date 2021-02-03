В Украине увеличилось число заболевших COVID-19 [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на среду, 3 февраля, в Украине выявили 3 285 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 156 детей и 186 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки было проведено 43 643 тестирования на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).
Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 227 164 случаев COVID-19. 23 089 человек умерли (+165). 1 045 473 человек выздоровели (+10 101).
Ранее Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?
Было делано 23 410 ПЦР-тестов и 20 183 ИФА-тестов
Последние сведения о заболевших коронавирусной болезнью в Украине
Будь-яка людина, у якої є навіть незначний симптом респіраторного захворювання може піти і здати тест
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині