У Херсоні сотні людей не можуть користуватися ліфтами, деякі мешканці багатоповерхівок взагалі не виходять на вулицю

Заручники власних осель. У Херсоні сотні людей не можуть користуватися ліфтами, деякі мешканці багатоповерхівок взагалі не виходять на вулицю. Підйомники зупинили торік. Оскільки за нормами, після двадцяти п'яти років експлуатації їх мають капітально ремонтувати.

Місто в запланований термін привести ліфти до ладу не змогло. А кількість зупинених підйомників лише зростає, адже житловий фонд Херсона переважно старий.

Видите, лифт не работает.

І так останні майже 5 місяців. Син пані Тетяни з жовтня на постійній самоізоляції, і карантин тут ні до чого. Та й сама жінка має хворі ноги, тож зайвий раз намагається не виходити з дому.

Тетяна Васильєва, жителька Херсона:

Он не может выйти, ходит на костылях, у него одна нога и он выйти не может. Ни в аптеку. Это хорошо я ещё жива. А если б он жил один! На нашем этаже и выше живут одни старики.

Ліфт зупинили, бо сплив термін експлуатації - пояснює голова ОСББ Тетяна Якименко. Така ж проблема і в інших восьми під'їздах багатоповерхівки. У рамках програми співфінансування - мешканці торік самі оплатили експертизу підйомників. На виконання ремонтних робіт, які взяло на себе місто, чекають і досі.

Тетяна Якименко, голова ОСББ:

То коштів не було, то, мабуть, не було якоїсь волі, щоб це робити. Якраз жовтень попало, що були вибори і взагалі тоді закінчилися кошти.

А от у шістнадцятиповерховому будинку пані Оксани ліфти відремонтували, але законно користуватися ними мешканці два місяці не можуть.

Оксана Біляєва, голова ОСББ:

Они сделали нам ремонт, завезли запчасти, но запчасти взяли у завода в кредит. Расчитывали на то, что перед новым годом город должен был подписать все акты и передать эти деньги. Но перед новым годом деньги так и не зашли.

Загалом у Херсоні нині не працює близько сотні ліфтів. І їх ставатиме дедалі більше. Бо збігає термін експлуатації багатьох підйомників - пояснюють у мерії. Цього року запланували полагодити двісті з них. На це передбачили 30 мільйонів гривень. Хоча закон і не зобов'язує міську владу це робити.

Владислав Кондратов, заступник міського голови Херсона:

У 2015 році був прийнятий закон про особливості здійснення права власності. Це є власністю. Міська влада. Це не обов'язок територіальної громади ремонтувати приватні ліфти. Це добра воля.

У "Херсонліфті" ситуацію називають складною, адже житловий фонд застарілий, і багатьом підйомникам уже понад сорок років.

Сергій Сердюк, головний інженер ПРАТ "Херсонліфт":

В идеале разработать программу, пусть даже с софинансированием, провести замену лифта и с чистой совестью сказать - содержите, собирайте накопительный фонд. У вас 25 лет новый лифт без всяких вопросов, но, будьте добры, это ваша собственность.

Найімовірніше, мешканцям самим доведеться вирішувати питання регулярних перевірок. Однак капітальні ремонти старих ліфтів люди не потягнуть, переконують голови херсонських ОСББ. Тому допомоги просять у міської влади.