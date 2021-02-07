Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля поручил Укроборонпрому совместно с Министерством образования и науки и несколькими университетами создать и на протяжении трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов.

Зеленский отметил, что фамилия Антонова известна во всем мире именно благодаря таланту инженера, который родился 115 лет назад.

Также президент добавил, что в прошлом году государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины и это стало настоящей сенсацией.

А должно стать нормой!

Стоит отметить, что запуск программы поручен концерну "Укроборонпром", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки, а также Национальным техническим университетом "КПИ".

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Кабинет министров должен разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры "могли и дальше прославлять Украину на весь мир".

Как ранее сообщалось, Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ЛДНР. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

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