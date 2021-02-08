Болезни почек: как получить бесплатную медицинскую помощь [ Редактировать ]
В Украине в программе медицинских гарантий расширили услуги по лечению почек методом гемодиализа в амбулаторных условиях. Они станут доступными для пациентов с хроническим заболеванием почек, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Так, с июля 2021 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начнет оплачивать услуги по новому пакету перитонеального диализа.
"Договор с НСЗУ на лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях имеют 85 заведений, среди них 2 частных. Чтобы получить бесплатно лечение методом гемодиализа пациенту нужно иметь направление врача-нефролога или врача-нефролога детского и обратиться в медучреждение, предоставляющее такие услуги", - говорится в сообщении.
При этом одно направление действует на неограниченное количество процедур, то есть пациенту не нужно брать направление на каждую процедуру, а только на первую в пределах лечения в одном учреждении.
Отмечается, что пациент может выбрать, где ему получать гемодиализ. Но такое заведение должно иметь соответствующий договор с НСЗУ и свободные места, а пациент - направление на услугу.
"Раньше пациент, требующий гемодиализа, был вынужден выбирать заведение по своему месту жительства, ведь несколько раз в неделю проходил процедуру. Теперь он может получить услугу в другом городе. Национальная служба здоровья Украины заплатит за нее", - подчеркнули в ведомстве.
Если же заболевание почек у пациента хроническое и он уже имеет лечащего врача, в случае ухудшения он может обращаться к этому специалисту без направления врача первички. Если же пациент с заболеванием почек нуждается в госпитализации или операции, по направлению врача он получит эту услугу бесплатно в учреждениях, имеющих договор на стационарное лечение.
"Если пациент обращается в медучреждение в неотложном состоянии, или же пациента привозит скорая, врачи оказывают ему помощь без направления. И независимо от того, имеет ли он декларацию с врачом первички", - добавили в НСЗУ.
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