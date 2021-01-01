Какие продукты нельзя есть при заболеваниях почек [ Редактировать ]
Почки выполняют крайне важные функции в нашем организме. Они фильтруют кровь, удаляют отходы, помогают в балансе минералов, а также поддерживают баланс жидкости.
Однако многие люди страдают от заболевания почек. В таком случае необходимо соблюдать определенные диетические ограничения, сообщает newsyou.info.
Эксперты назвали 13 продуктов, которых следует избегать при заболеваниях почек:
– газированные напитки темного цвета (из-за фосфора);
– авокадо (из-за большого содержания калия);
– консервированная еда (из-за большого количества натрия);
– цельнозерновой хлеб (высокое содержание клетчатки);
– коричневый рис (из-за фосфора);
– бананы (много калия);
– молочные продукты (высокое содержание фосфора и калия);
– апельсины (калий);
– обработанное мясо (натрий);
– соленья и приправы (натрий);
– абрикосы (калий);
– картофель (калий);
– помидоры (калий).
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