Почки выполняют крайне важные функции в нашем организме. Они фильтруют кровь, удаляют отходы, помогают в балансе минералов, а также поддерживают баланс жидкости.

Однако многие люди страдают от заболевания почек. В таком случае необходимо соблюдать определенные диетические ограничения, сообщает newsyou.info.

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Эксперты назвали 13 продуктов, которых следует избегать при заболеваниях почек:

– газированные напитки темного цвета (из-за фосфора);

– авокадо (из-за большого содержания калия);

– консервированная еда (из-за большого количества натрия);

– цельнозерновой хлеб (высокое содержание клетчатки);

– коричневый рис (из-за фосфора);

– бананы (много калия);

– молочные продукты (высокое содержание фосфора и калия);

– апельсины (калий);

– обработанное мясо (натрий);

– соленья и приправы (натрий);

– абрикосы (калий);

– картофель (калий);

– помидоры (калий).

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