Принц Чарльз и его жена Камилла вакцинировались от COVID [ Редактировать ]
Первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его жена Камилла Паркер-Боулз получили первую дозы вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на ITV.
Подробности о вакцинации наследника британского престола и его супруги не сообщаются.
Ранее сообщалось, что принц Чарльз победил коронавирус. Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями.
Также мы писали о том, что королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививку от коронавируса. Букингемский дворец, который редко комментирует вопросы здоровья монарха, объявил, что 94-летней главе государства и ее супругу сделали инъекцию.
Отмечается, что королева решила обнародовать информацию, чтобы предотвратить спекуляции.
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