Погодна лихоманка не збирається відпускати Україну зі своїх лещат

Погодна лихоманка не збирається відпускати Україну зі своїх лещат. Синоптики обіцяють: сніжитиме ще два дні, а потім ударять морози.

Сьогодні сніг із дощем накрив Чернігівщину, Сумщину, Київщину та Закарпаття. Дощить у Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Більше про ситуацію в регіонах у нашому матеріалі.

Гумові чоботи, рукавиці та спецівка. Уже третій день у такому одязі виходить із хати Юрій - житель села Великі Лучки. Чоловік каже - води по коліна і на подвір'ї, і на городі й на вулиці.

Юрій, житель села Великі Лучки:

Але видите у дворі? Калітка открита. Вчора била така, пак дощ падав, ще прийшла білша на нись. Але хижа видите всьо попуд по тому у воді.

У селі у воді місцевий парк і центральна дорога.

Комунальники кажуть: затопило через відсутність каналізації, рясні дощі, а ще - поруч річка. Селяни найняли приватників, аби викачати воду. Вже збилися з ліку і не знають, скільки кубів вивезли. А результату - не видно.

Іван Тимко, підприємець:

Вже другий день качаємо вчора качали, сьогодні качаємо, то вже 20 бочок і друга техніка теж 20 бочок. Звідки то береться бог його знає.

Підтопило й Ужгородщину. Рятувальники відкачали майже 1500 кубів води із будинків місцевих жителів. У Великих Ком'ятах до можливого паводку готувалися заздалегідь.

Віра Турок, діловод Великоком'ятівської сільської ради:

Розкопали дамбу, що вода потекла якщо щось такоє та щоб не будинки підтоплювала, а на поля, на поля відкачували воду, вода не падає на даний час рівень води, но слава богу що не пішла в будинки.

Річка Боржава вийшла на заплаву. Підтоплені сільські угіддя Хустського, Берегівського районів. У воді - теплиці, худоба.

Другий день не може дійти до свого парника пані Марія.

Марія, жителька села Великі Ком'яти:

До колін било і тепер там є стоїть вода, ідіть подивитися там не можна зайти, то вчора я ледве вийшла, до колін було води.

Повністю промокли дрова, які жінка купила на початку тижня. У воді будівельні матеріали. Та найбільше господиня хвилюється про квіти, які вирощує на продаж у теплиці.

Марія, жителька села Великі Ком'яти:

Такі вклади великі, а труд який, а передають на п'ятницю мороз шор то буде.

Води по коліна й у городах інших жителів. У селі закрили аптеку, бо дійти до не неї неможливо.

Іван, житель села Великі Ком'яти:

Паде вже за два тижні. За два тижні.

А на Мукачівщині через налипання мокрого снігу залишилися без електропостачання 7 населених пунктів. В Ужгороді від завтра, через погодні умови, школи на два дні переходять на дистанційне навчання.

***

А в Черкасах дощ був крижаним! І без того не почищені тротуари перетворилися на ковзанку. Слизько навіть у центрі, адже пішохідні зони посипають та розчищають не скрізь. Особливо небезпечні ділянки поблизу переходів, на перехрестях та у дворах. Аби не впасти, містяни пересуваються ледь не приставними кроками і нарікають на бездіяльність комунальників.

Ірина, жителька Черкас:

Посипають, де ні де посипають, мало де, тут ніколи не посипають, ви ж бачите, що ноги роз'їжджаються та й все.

Ростислав Наумейко, житель Черкас:

Ви ж бачите, взагалі не можливо ходити - хоч би сіллю посипали. Уже пару разів травмувалась друзі - це жахливо, просто жахливо.

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На Волині у сніговому заметі застряг шкільний автобус. Він потрапив у яму на дорозі й не зміг виїхати. Всередині перебували 22 учні та вихователька. Рятувальники зреагували вчасно. Вони вивели дітей та відбуксирували заднім ходом автобус на проїжджу частину. Діти встигли на уроки ще до шкільного дзвоника.

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Захурделило й на Житомирщині. Лише за сьогодні рятувальники витягли зі снігових заметів 25 машин.

Київ теж був у сніговому полоні. Наразі дороги і тротуари на більшості вулиць столиці - розчищені. Утім, роботи в комунальників вистачає. Водії, які намагаються виїхати з парковок, не чекають на допомогу і відкопують свої авто власноруч.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Олександр, житель Києва:

Дороги не чищені, в подвір'ях ніде не чищено, тротуари не чищенні, то жах. Сніг не вивозять якби ще сніг вивозили було б краще! Атак снігу не вивозять нічого не вивозять. Благо що хоть трішки основні дороги чистять і посипають, хоть на цьому спасибі.

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На Львівщині шляхи до частини сіл досі залишаються непроїзними для швидких. Через засніжену дорогу медикам не вдалося дістатися до пацієнтки. Хвору з інфарктом транспортували на санях. Синоптики обіцяють: сніжитиме ще два дні, а потім посиляться морози.