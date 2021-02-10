Некоторые люди настолько убеждены в своей правоте, что никогда не принимают и даже не выслушивают другую точку зрения. Их называют упрямыми. Безусловно, с ними сложно общаться и выстраивать отношения. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее склонен к такому поведению.

Итак, на первом месте оказался Овен. Если вы умудрились зацепить Овна, то лучше всего бегите. Пока он не докажет свою правоту и не изменит ваше мнение в свою сторону, не сдастся.

Его реакция на отказ прислушаться к нему, похожа на реакцию ребенка, которому не дают вкусную конфету. Овен никогда и ни при каких обстоятельствах не примет поражение!

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